Відома пишнотіла модель опублікувала спокусливе відео в купальнику

Американська модель плюс-сайз Ешлі Грем знову похизувалась своїми формами в мережі. Цього разу вона виклала відео в купальнику, де засмагає біля басейну.

Про це вона розповіла у своєму Instagram. #DoItForTheGraham Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) Тра 28, 2017 о 11:42 PDT Ешлі сиділа в роздільному купальну на краю басейну. Найбільшу увагу модель приділила своєму бюстові. Читайте також: Ешлі Грем приміряла образ рятувальниці Малібу: пікантні фото