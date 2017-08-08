Відома українська дизайнер вперше покаже свою колекцію на Тижні моди в Нью-Йорку

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Дизайнер Світлана Бевза вперше покаже свою колекцію одягу на одному із головних тижнів моди в Нью-Йорку.
Модельєр випускає власні речі під брендом BEVZA. Про те, що дизайнер візьме участь в нью-йорківському Тижні моди, стало відомо після публікації розкладу на офіційному сайті NYFW.
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"Це черговий великий і відповідальний крок у розвитку бренду BEVZA, з одного боку це певний підсумок, з іншого – вихід на новий рівень розвитку. Нью-Йорк дуже близький по духу бренду BEVZA в даний момент, він стрімкий, демократичний, але при цьому стриманий і насичений. Опинитися в офіційному розкладі NYFW це не визнання або честь, це величезна щоденна праця команди бренду, яка принесла свій результат", – прокоментувала Світлана Бевза.
Шоу має відбутись 10 вересня о 14:00 за Нью-Йорком.