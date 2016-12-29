Відома українська телеведуча похвалилися роботою на пропагандиському каналі

Відома українська ведуча шоу "Орел і решка" Регіна Тодоренко здивувала фотографією, де вона тримає мікрофон із логотипом російського "Першого каналу".

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