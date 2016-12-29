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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Відома українська телеведуча похвалилися роботою на пропагандиському каналі

02:11, сьогодні 5960 Читать новость на русском
Регіна Тоторенко
Регіна Тоторенко / makeup-alena.ru

Відома українська ведуча шоу "Орел і решка" Регіна Тодоренко здивувала фотографією, де вона тримає мікрофон із логотипом російського "Першого каналу".

Відповідне фото артистка опублікувала в своєму Instagram фото з російським виконавцем Валерієм Меладзе.

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До слова, Регіна Тодоренко – частий гість в Росії. Зокрема, її номінували на звання телезірки року у Росії.

А восени співачка брала участь у російському пісенному шоу "Голос страны" у Москві.

Теги: LifeStyle Культура Російська пропаганда Музика
Джерело: 24 Канал
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