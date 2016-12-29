Відома українська телеведуча похвалилися роботою на пропагандиському каналі

Відома українська ведуча шоу "Орел і решка" Регіна Тодоренко здивувала фотографією, де вона тримає мікрофон із логотипом російського "Першого каналу".
Відповідне фото артистка опублікувала в своєму Instagram фото з російським виконавцем Валерієм Меладзе.
Читайте також: Фреймут знялася у пікантних сценах в російському серіалі
До слова, Регіна Тодоренко – частий гість в Росії. Зокрема, її номінували на звання телезірки року у Росії.
А восени співачка брала участь у російському пісенному шоу "Голос страны" у Москві.
Коментарі