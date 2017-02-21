13:38
21 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Кірюша на полюсі. Капітан Росії
Вєсті Кремля
20:53, 18 лютого
Вєсті.UA. Жир. Спецагенти Зорян і Шкіряк. Швейцарські мрії Ляшка
Вєсті.UA
22:42, 18 лютого
Журналісти знайшли
ЦРУ
08:32, 17 лютого
Випуск новин за 12:00: Засідання Верховної Ради. Справа Фірташа
Випуск новин
13:09, сьогодні
Про торгівлю з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:34, 17 лютого
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН

Відома українська ведуча мало не загинула

12:08, сьогодні 3014 Читать новость на русском
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко / Фото з Іnstagram

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка подорожувала островом Суматра в Індонезії, ледь не задихнулася від отруйного газу, що викинув вулкан.

"Ми хотіли дійти якомога вище, щоб подивитися на тріщини в землі, де тече лава. Не дійшовши до середини, ми розвернулися і пішли назад. І ось в цей момент, коли ми відійшли недалеко від вулкана, він почав вивергатися!" – цитує Viva враження ведучої.

Тодоренко також розповіла, що за кілька тижнів до приїзду її знімальної команди на схилі вулкану загинули кілька туристів, вони задихнулися від токсичного газу.

У день, коли ми йшли на діючий вулкан Синабунг, я написала близьким: "якщо не вийду на зв'язок через 2 години, час бити на сполох"! Якась невідома сила не пускала нас до вулкану, всесвіт ніби говорив: "зупиніться", але ми геть відмовлялися слухати... добре, що все обійшлося, а виверження вулкану відбулося, коли ми були вже в більш-менш безпечному місці,
– написала ведуча в Іnstagram.

Галлюциногенные грибы ? просто выбили меня из колеи. Настолько плохо мне не было никогда... страх, который сжимает все твоё тело и моментальная смена настроения на радость, эйфорию; потом снова паника, которую тяжело контролировать, затем истерический смех. Я чувствовала все грехи мира на своих плечах, будто кто-то сверху свалил на меня тонны мешков с мусором, как на ишака, и оставил задыхаться под этой массой. Я рыдала и одновременно смеялась около 3-5 часов, как же мне хотелось, чтоб это все закончилось , как страшный сон, просто улетучилось на утро... но как же страшно видеть себя по телевизору в таком состоянии... Мне себя стало жалко? После этих дурацких грибов была сильная интоксикация, слабость в организме и дикие спазмы в желудке?? После съёмок ещё 3 недели я мучалась от болей... зато эксперимент удался , и теперь на моем горьком примере вы знаете, как поступать в таких случаях. Ваша Ре. #reginatodorenko #орелирешка #Индонезия #регинатодоренко #Регинапутешественница В день, когда мы шли на действующий вулкан Синабунг , я написала близким: "если не выйду на связь через 2 часа, пора бить тревогу"! Какая-то неведомая сила не пускала нас к вулкану, вселенная будто говорила: "остановитесь", но мы напрочь отказывались слушать... хорошо, что все обошлось, а извержение ? вулкана произошло, когда мы были уже в более-менее безопасном месте. Фото - @oleg.avilov

A post shared by regina todorenko (@reginatodorenko)

Читайте також: Українська співачка показала голі ноги на снігу

Теги: LifeStyle Індонезія виверження вулкану
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Книжки українських авторів, які варто прочитати кожному
сьогодні, 13:00 Книжки українських авторів, які варто прочитати кожному
347
До чого призведуть російські
сьогодні, 12:51 До чого призведуть російські "зачистки", або Кремлівський пацюк уже загнаний у куток
Дід Панас 1519
Еще одной Революции достоинства не будет!
сьогодні, 08:01 Еще одной Революции достоинства не будет!
Аркадий Бабченко 2569
Годовщина Майдана – политики трясутся в страхе
20 лютого, 22:06 Годовщина Майдана – политики трясутся в страхе
Сергій Гайдай 4227
Россия – США: все пошло не так, Или почему Путин разлюбил Трампа
20 лютого, 21:01 Россия – США: все пошло не так, Или почему Путин разлюбил Трампа
Блог Медіа 3467
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук