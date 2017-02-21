Відома українська ведуча мало не загинула

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка подорожувала островом Суматра в Індонезії, ледь не задихнулася від отруйного газу, що викинув вулкан.
"Ми хотіли дійти якомога вище, щоб подивитися на тріщини в землі, де тече лава. Не дійшовши до середини, ми розвернулися і пішли назад. І ось в цей момент, коли ми відійшли недалеко від вулкана, він почав вивергатися!" – цитує Viva враження ведучої.
Тодоренко також розповіла, що за кілька тижнів до приїзду її знімальної команди на схилі вулкану загинули кілька туристів, вони задихнулися від токсичного газу.
У день, коли ми йшли на діючий вулкан Синабунг, я написала близьким: "якщо не вийду на зв'язок через 2 години, час бити на сполох"! Якась невідома сила не пускала нас до вулкану, всесвіт ніби говорив: "зупиніться", але ми геть відмовлялися слухати... добре, що все обійшлося, а виверження вулкану відбулося, коли ми були вже в більш-менш безпечному місці,
– написала ведуча в Іnstagram.
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