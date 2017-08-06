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Відоме голлівудське подружжя приїхало до Чернівців

18:23, сьогодні 2390 Читать новость на русском
Міла Куніс та Ештон Катчер приїхали в Україну
Міла Куніс та Ештон Катчер приїхали в Україну / Молодий буковинець

До Чернівців приїхало відоме подружжя голлівудських акторів Міла Куніс та Ештон Катчер. До міста пара приїхала всього на кілька годин із Будапешта, де бере участь у зйомках фільму.

Про це повідомляє "Молодий буковинець".

Зазначимо, що Чернівці є батьківщиною Міли Куніс, яка народилася саме в цьому місті.

Міла Куніс та Ештон Катчер приїхали в Україну
Міла Куніс та Ештон Катчер приїхали в Україну

Так, кінорежисер Сергій Скобун провів екскурсію для акторів.

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"Вони приїхали з Будапешта буквально на кілька годин в особистих питаннях. Зустрілися з ними у кав'ярні "Кофеїн" поблизу Театральної площі. Мілі та Ештону дуже сподобалося місто. Я помітив у них тільки єдиний натяк на погані українські дороги", – розповів Скобун.

Міла Куніс та Ештон Катчер приїхали в Україну
Міла Куніс в Чернівцях

Він додав, що спершу спілкувався із зірковим подружжям англійською мовою, проте згодом Міла попросила перейти на російську.

"Я дома, и я хочу разговаривать родным языком", – сказала вона. Розмовляли про кіно, розмовляли про той проект, який ми їй запропонували. Вони подивилися частину відео із фільму "Легенда Карпат" і їм сподобалося!,
– розповів режисер.

Він також зазначив, що Міла Куніс хотіла б знятися в українському фільмі.

"Вона побачила ці зйомки, які ми проводили. Сподобалися ті локації і ті костюми. Вона так і сказала: "Я би залюбки знялася в якомусь українському фільмі", – сказав Скобун.

Міла Куніс приїхала в Чернівці
Міла Куніс приїхала в Чернівці

Ештон Катчер побував у Чернівцях
Ештон Катчер побував у Чернівцях

Міла Куніс відвідала рідні Чернівці
Міла Куніс відвідала рідні Чернівці

Теги: Новини України LifeStyle Кіно Чернівці Голлівуд
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