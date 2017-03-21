Відомий співак хоче поїхати на Євробачення від Росії

Британський співак Роббі Вільямс заявив про свою готовність представити Росію на пісенному конкурсі Євробачення-2017.

Про це знаменитість заявила в ефірі шоу Андрія Малахова, яке присвятили учасниці Євробачення-2017 від Росії Юлії Самойловій.

"Я б хотів представляти Росію на Євробаченні. Я так просто тобі зараз про це заявляю, а мій менеджер вже взявся за голову. Але я б хотів представляти Росію на "Євробаченні". Давай, Росіє, ми зможемо перемогти", – заявиви Вільямс.

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Він також додав, що обожнює дивитись Євробачення та оцінив перфоманс Сергія Лазарєва, учасника від Росії на минулорічному конкурсі. Вільямс зазначив, що хоче використати кілька елементів з його виступу у своєму шоу.

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Нагадаємо, 13 березня Росія обрала предствника на пісенному конкурсі Євробачення-2017 у Києві – ним стала співачка Юлія Самойлова.



Пізніше стало відомо, що у червні 2015-го року вона виступала в анексованому Росією Криму. СБУ уже взялася перевіряти, чи дійсно Самойлова виступала в Криму після анексії.