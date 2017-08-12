Відомий боєць відмовився спарингувати з Ломаченком

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Ірландський боєць, чемпіон UFC Конор МакГрегор відмовився спарингувати з українським чемпіоном світу WBO у другій напівлегкій вазі Василем Ломаченком. Він також назвав причини, чому не хоче запрошувати українського спортсмена у свій тренувальний табір.
Про це повідомляє Fight Hub TV.
"По-перше, він боксує у ваговій категорії 120 фунтів. По-друге, він – шульга. По-третє, я думаю, йому варто більше відчувати себе і виходити на ринг проти серйозніших суперників таких, як Рігондо", – висловив переконання МакГрегор.
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"У будь-якому випадку, Василь дуже технічний. Мені однозначно подобається його бокс, але він не підходить моєму тренувальному табору", – зазначив ірландський боєць.
Нагадаємо, раніше Василь Ломаченко запропонував ірландському бійцеві Конору МакГрегору свої послуги в якості спаринг-партнера.