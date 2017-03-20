Відомий британський актор зізнався, що боїться померти від раку

84-річний Майкл Кейн зізнався, що через його минулі шкідливі звички, якими він зловживав, він може захворіти на рак або на інші захворювання.

По це він розповів "The Sun".

Кінозірка дуже переймається, що настав час розплати за його минулу звичку випивати пляшку горілки та викурювати кілька пачок цигарок на день.

Найбільшою мотивацією жити для нього стали онуки, яких він хоче виростити і побачити дорослими.

Я знаю, що мої дні злічені, і це головне занепокоєння. Я змушений був припинити пити. І я завжди дивлюся, що найкраще попереджає рак. Тож я їстиму те, що не викликає його,

– зізнався актор.

Тепер Кейн не вживає сіль, цукор і клейковину з їжі, проте, досі має слабкість до бекону. Зараз він вже схуд на 14 кілограмів.

"Це 6-річні близнюки і 7-річний хлопчик. Я хотів би дожити до 17-річчя хлопця", – додав Майкл.

До слова, Майкл Кейн знявся у понад 1000 фільмах. За свою кар'єру актор отримав два "Оскари" і три "Золотих глобуси". А серед останніх фільмів актор брав участь у зйомках таких фільмів як "Початок", "Темний лицар", "Ілюзія обману", "Інтерстеллар".

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