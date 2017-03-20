12:29
20 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путінське загострення Аксьонова. Поклонська викликає духів
Вєсті Кремля
20:52, 18 березня
Вєсті.UA. Жир. Остання з Гонтарєвих.
Вєсті.UA
20:19, 18 березня
Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя
ЦРУ
08:02, 17 березня
Випуск новин за 10:00: Офіс патрульної поліції обстріляли із гранатомета. Доба у зоні АТО
Випуск новин
10:54, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Відомий британський актор зізнався, що боїться померти від раку

11:54, сьогодні 215 Читать новость на русском
Майкл Кейн
Майкл Кейн / Фото з відкритих джерел

84-річний Майкл Кейн зізнався, що через його минулі шкідливі звички, якими він зловживав, він може захворіти на рак або на інші захворювання.

По це він розповів "The Sun".

Кінозірка дуже переймається, що настав час розплати за його минулу звичку випивати пляшку горілки та викурювати кілька пачок цигарок на день.

Найбільшою мотивацією жити для нього стали онуки, яких він хоче виростити і побачити дорослими.

Я знаю, що мої дні злічені, і це головне занепокоєння. Я змушений був припинити пити. І я завжди дивлюся, що найкраще попереджає рак. Тож я їстиму те, що не викликає його,
– зізнався актор.

Тепер Кейн не вживає сіль, цукор і клейковину з їжі, проте, досі має слабкість до бекону. Зараз він вже схуд на 14 кілограмів.

"Це 6-річні близнюки і 7-річний хлопчик. Я хотів би дожити до 17-річчя хлопця", – додав Майкл.

До слова, Майкл Кейн знявся у понад 1000 фільмах. За свою кар'єру актор отримав два "Оскари" і три "Золотих глобуси". А серед останніх фільмів актор брав участь у зйомках таких фільмів як "Початок", "Темний лицар", "Ілюзія обману", "Інтерстеллар".

Читайте також: Голлівудський актор Бен Аффлек зробив шокуючу заяву

Теги: LifeStyle Кіно алкоголь
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Я из Луганска, и я против торговли с РФ
сьогодні, 11:52 Я из Луганска, и я против торговли с РФ
Семен Кабакаєв 523
Как воспитывать ребенка, или Зачем вообще нужна школа?
сьогодні, 10:02 Как воспитывать ребенка, или Зачем вообще нужна школа?
Володимир Співаковський 706
МВФ відклав виділення траншу Україні: причини та наслідки
сьогодні, 09:30 МВФ відклав виділення траншу Україні: причини та наслідки
2890
Прогулки армии США на фоне Ивангорода – это все не спроста
сьогодні, 08:31 Прогулки армии США на фоне Ивангорода – это все не спроста
Злой Одессит 3109
Розіп’ясти Насірова, замурувати
19 березня, 23:01 Розіп’ясти Насірова, замурувати "Сбербанк" та обібрати Ахметова: головне за тиждень
Наталія Косякова 993
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук