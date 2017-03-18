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Відомий британський гурт випустив новий потужний альбом

16:08, сьогодні 364 Читать новость на русском
Depeche Mode
Depeche Mode / Фото з відкритих джерел

17 березня британський рок-гурт Depeche Mode випустив свій 14-й альбом, що отримав назву "Spirit".

Довгоочікувана платівка вже доступна на усіх стрімінг-платформах, таких як Apple Music та Google Play.

Музичний альбом "Spirit" – це перший альбом гурту за 4 роки, до якого увійшло 12 композицій. Лише минулого року британці випустили антологію усіх своїх кліпів з авторськими коментарями, яка отримала назву "Video Singles Collection".

До слова, 19 липня британський гурт порадує шанувальників своїм концертом у Києві.

Нагадаємо, що перший сингл альбому, який має назву "Where’s the Revolution", з'явився у мережі 3 лютого.

Теги: LifeStyle Google Play Depeche Mode Музика
Джерело: 24 канал
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