Відомий будинок з "Гаррі Поттера" виставили на продаж

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Будинок у Великобританії виставили на продаж. Особняк відомий тим, що там, за сценарієм фільмів про Гаррі Поттера, народився маленький чаклун.
Оголошення про продаж будинку з’явився на сайті агентства з продажу майна Сarterjonas.
За будинок його власники хочуть отримати 995 тисяч фунтів, що дорівнює 1,29 мільйонів доларів. Саме в ньому провів своє дитинство Гаррі Поттер у фільмі. Тож будинок точно пронизаний чудовою енергетикою доброї казки.
Читайте також: Зірка "Бійцівського клубу" купив найвідоміший особняк в Малібу: фото
Виглядає будинок ну дуже привабливо і не менш магічно. У нього великий зелений двір та багато дерев навколо. Кожна кімната всередині дуже яскрава, а сам будинок чимось нагадує королівську резиденцію. Дуже приваблива пропозиція для фанатів "Гаррі Поттера".