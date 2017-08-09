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Відомий будинок з "Гаррі Поттера" виставили на продаж

18:07, сьогодні 500 Читать новость на русском
Будинок, де виріс Гаррі Поттер
Будинок, де виріс Гаррі Поттер / carterjonas.co.uk

Будинок у Великобританії виставили на продаж. Особняк відомий тим, що там, за сценарієм фільмів про Гаррі Поттера, народився маленький чаклун.

Оголошення про продаж будинку з’явився на сайті агентства з продажу майна Сarterjonas.

За будинок його власники хочуть отримати 995 тисяч фунтів, що дорівнює 1,29 мільйонів доларів. Саме в ньому провів своє дитинство Гаррі Поттер у фільмі. Тож будинок точно пронизаний чудовою енергетикою доброї казки.

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Виглядає будинок ну дуже привабливо і не менш магічно. У нього великий зелений двір та багато дерев навколо. Кожна кімната всередині дуже яскрава, а сам будинок чимось нагадує королівську резиденцію. Дуже приваблива пропозиція для фанатів "Гаррі Поттера".

Теги: LifeStyle Гаррі Поттер
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