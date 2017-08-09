Відомий будинок з "Гаррі Поттера" виставили на продаж

Будинок у Великобританії виставили на продаж. Особняк відомий тим, що там, за сценарієм фільмів про Гаррі Поттера, народився маленький чаклун.

Оголошення про продаж будинку з’явився на сайті агентства з продажу майна Сarterjonas.

За будинок його власники хочуть отримати 995 тисяч фунтів, що дорівнює 1,29 мільйонів доларів. Саме в ньому провів своє дитинство Гаррі Поттер у фільмі. Тож будинок точно пронизаний чудовою енергетикою доброї казки.

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Виглядає будинок ну дуже привабливо і не менш магічно. У нього великий зелений двір та багато дерев навколо. Кожна кімната всередині дуже яскрава, а сам будинок чимось нагадує королівську резиденцію. Дуже приваблива пропозиція для фанатів "Гаррі Поттера".