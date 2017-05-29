Відомий модний бренд назвав сукню в честь Кейт Міддлтон

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Італійський модний будинок Dolce & Gabbana випустив сукні, названі на честь герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон.
Ще минулого року, під час візиту з принцом Вільямом в Канаду, Кейт продемонструвала цілу палітру модних образів, і один з них особливо запам'ятався її шанувальникам. Вона вийшла на волейбольний матч в місцевому університеті у яскраво-смарагдовому плаття Dolce & Gabbana.
Такий образ залишив у захваті багатьох шанувальників Кейт і за сукнею вже була готова вишикуватися черга. Однак, як виявилося, річ ця була зшита в одиничному екземплярі, спеціально для Кетрін, з урахуванням її побажань і параметрів.
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Dolce & Gabbana згодом відреагували на такі позитивні відгуки і через рік випустили цю сукню в двох кольорах – смарагдово-зеленому, як у Кейт, і світло-молочному. Така вишукана сукня і отримала назву The Middleton.
Дизайнери відзначають, що це плаття ідеально підійде для будь-якого урочистої події. Наряд вже можна придбати на сайті net-a-porter і його ціна становить 2150 фунтів (приблизно 72 913 гривень).