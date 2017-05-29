14:07
29 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Карма Навального. Нетипове використання триколора
Вєсті Кремля
19:42, 27 травня
Вєсті UA. Жир. Вілкул на межі бідності. Хворі смаки депутатів
Вєсті.UA
20:02, 27 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, 26 травня
Випуск новин за 13:00: Зустріч Путіна і Макрона. Скандал з зв'язками з Росією в США
Випуск новин
14:01, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Відомий модний бренд назвав сукню в честь Кейт Міддлтон

12:40, сьогодні 1313 Читать новость на русском
Відомий модний бренд назвав сукню в честь герцогині
Відомий модний бренд назвав сукню в честь герцогині "The Middleton" / Фото з відкритих джерел

Італійський модний будинок Dolce & Gabbana випустив сукні, названі на честь герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон.

Ще минулого року, під час візиту з принцом Вільямом в Канаду, Кейт продемонструвала цілу палітру модних образів, і один з них особливо запам'ятався її шанувальникам. Вона вийшла на волейбольний матч в місцевому університеті у яскраво-смарагдовому плаття Dolce & Gabbana.

Такий образ залишив у захваті багатьох шанувальників Кейт і за сукнею вже була готова вишикуватися черга. Однак, як виявилося, річ ця була зшита в одиничному екземплярі, спеціально для Кетрін, з урахуванням її побажань і параметрів.

Читайте також: Запекла шанувальниця Кейт Міддлтон копіює її образи: курйозні фото

Dolce & Gabbana згодом відреагували на такі позитивні відгуки і через рік випустили цю сукню в двох кольорах – смарагдово-зеленому, як у Кейт, і світло-молочному. Така вишукана сукня і отримала назву The Middleton.

Дизайнери відзначають, що це плаття ідеально підійде для будь-якого урочистої події. Наряд вже можна придбати на сайті net-a-porter і його ціна становить 2150 фунтів (приблизно 72 913 гривень).

Теги: LifeStyle мода Кейт Міддлтон
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Блокбастер для Луценка, самотня Росія і безвіз на фініші: головне за тиждень
сьогодні, 13:02 Блокбастер для Луценка, самотня Росія і безвіз на фініші: головне за тиждень
Наталія Косякова 228
Саміт
сьогодні, 12:13 Саміт "Великої сімки": шестеро проти Трампа
Борис Немировський 1007
Вмикай голосніше! 10 крутих треків травня, які варто почути
сьогодні, 10:03 Вмикай голосніше! 10 крутих треків травня, які варто почути
Олена Булан 1033
Будни
сьогодні, 08:03 Будни "ЛНР": все хорошое приходит только с переездом отсюда
Ольга Черненко 3844
Три реформы, без которых движение Украины вперед невозможно
28 травня, 22:04 Три реформы, без которых движение Украины вперед невозможно
Олег Пономарь 10123
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук