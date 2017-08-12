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Відомий тренер спрогнозував, коли Усик винесе Хука

19:30, сьогодні 212 Читать новость на русском
Олександр Усик
Олександр Усик / Getty Images

Український чемпіон Олександр Усик є найкращим боксером світу у першій важкій вазі, тому йому цілком під сили перемогти німця Марко Хука.

Про це заявив колишній тренер українського боксера – американець Джеймс Алі Башир, передає Xsport.

"Усик винесе Хука. Вважаю, що нинішнього Хука Усик нокаутує не пізніше сьомого раунду. За всього свого досвіду та бажання Хук не зможе протриматися довше – Усик його нокаутує за сім раундів", – підкреслив коуч.

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За його словами, українцю не потрібно намагатися стати більш видовищним, адже він і так є видовищним боксером.

"Усик – найкращий боксер світу у першій важкій вазі. Не за якимись окремих компонентами, а в цілому", – додав Башир.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що український чемпіон у важкій вазі за версією WBO Олександр Усик візьме участь у World Boxing Super Series – так званій "боксерській Лізі чемпіонів". Першим суперником українця у рамках цих змагань став німець Марко Хук.

Бій Усик – Хук відбудеться 9 вересня на арені Max-Schmeling-Halle у Берліні.

Теги: Новини України Бокс Олександр Усик
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