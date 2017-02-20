Відомо, хто стали лауреатами Шевченківської премії

Оголошено чотирьох переможців у номінаціях Національної премії України імені Тараса Шевченка.

За результатами проведення третього конкурсного туру у номінації "Література, публіцистика, журналістика" Іван Малкович переміг з книгою поезій "Подорожник з новими віршами". У номінації "Музичне мистецтво" виграла Богдана Фроляк (Симфонія-Реквієм "Праведная душе…"). У ще одній номінації "Візуальні мистецтва" переміг Микола Малишко (мистецький проект "Лінія" (Скульптура)). У номінації "Кіномистецтво" перемогу здобув Степан Коваль (анімаційний серіал "Моя країна – Україна").

Про присвоєння найвищої державної нагороди друзі Івана Малковича привітали на його офіційній сторінці у Facebook.

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