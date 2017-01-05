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Випуск новин за 10:00: В Україні знову проблеми з вакцинами

Випуск новин 10:53, сьогодні 63 Читать новость на русском
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У випуску новин 5 січня станом на 10:00 – батьки скаржаться, що не мають можливості здійснити планові щеплення для своїх дітей.

Також у випуску:

У Берліні затримали підозрюваного у теракті на ярмарку.

Ситуація в зоні АТО.

Епідемя грипу в Україні.

Скандал в МОЗ.

Теги: Україна Випуск новин Здоров'я Лікування
Джерело: 24 Канал
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