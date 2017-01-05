Випуск новин за 10:00: В Україні знову проблеми з вакцинами
Випуск новин 10:53, сьогодні 63 Читать новость на русском
У випуску новин 5 січня станом на 10:00 – батьки скаржаться, що не мають можливості здійснити планові щеплення для своїх дітей.
Також у випуску:
У Берліні затримали підозрюваного у теракті на ярмарку.
Ситуація в зоні АТО.
Епідемя грипу в Україні.
Скандал в МОЗ.
Джерело: 24 Канал
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