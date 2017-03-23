Випуск новин за 13:00: Доба у зоні АТО. Нові подробиці теракту в Лондоні

У випуску новин за 23 березня станом на 13:00 – бойовики знову почали стріляти з "Градів", один український військовий загинув. Кількість поранених у теракті в Лондоні зросла до сорока, четверо – у критичному стані.

Також у випуску: Росія відправила бойовикам на Донбас черговий "гумконвой". СБУ провела обшуки у директорів онлайн-сервісу YouControl. У центрі Києва відбулася стрілянина. На Балаклії досі тривають вибухи, місцевих жителів евакуйовують.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter