Випуск новин за 13:00: Доба у зоні АТО. Нові подробиці теракту в Лондоні
Випуск новин 14:16, сьогодні 57 Читать новость на русском
У випуску новин за 23 березня станом на 13:00 – бойовики знову почали стріляти з "Градів", один український військовий загинув. Кількість поранених у теракті в Лондоні зросла до сорока, четверо – у критичному стані.
Також у випуску:
Росія відправила бойовикам на Донбас черговий "гумконвой".
СБУ провела обшуки у директорів онлайн-сервісу YouControl.
У центрі Києва відбулася стрілянина.
На Балаклії досі тривають вибухи, місцевих жителів евакуйовують.
Джерело: 24 Канал
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