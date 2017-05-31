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УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 13:00: Видалили 22 здорових зуби. Блокування сайтів у Криму

Випуск новин 13:53, сьогодні 15 Читать новость на русском

У випуску новин за 31 травня станом на 13:00 – у Санкт-Петербурзі стоматолог видалила пацієнтці 22 здорових зуби і встановила неякісні імпланти. Компанія, що працює на території окупованих Севастополя і Криму, виконала рішення президента України Петра Порошенка і заблокувала на окупованому півострові "Яндекс" і "ВКонтакте".

Також у випуску:

У зоні АТО за минулу добу 1 український військовий загинув, 5 отримали поранення.

Розпочалося онлайн-голосування за раду громадського контролю при Національному антикорупційному бюро.

Сума збитків від автівок, що постраждали внаслідок негоди в Москві, може скласти 200 мільйонів рублів.

Теги: Випуск новин Заборона ВКонтакте Здоров'я Новини Росії Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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