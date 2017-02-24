Випуск новин за 15:00: Убивчий російський "бояришнік" у Києві. Руйнівний шторм у Британії
Випуск новин 16:01, сьогодні 23 Читать новость на русском
У випуску новин 24 лютого за 15:00 – прокуратура Києва "накрила" підпільний цех із виготовлення алкогольного сурогату.
Також у випуску:
Польща має боротися за збереження санкцій проти Росії.
У неділю відбудеться унікальне сонячне затемнення.
Феміністки намагалися зірвати виступ проросійської кандидатки на пост президента Франції Марі ле Пен.
Джерело: 24 Канал
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