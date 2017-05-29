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Випуск новин за 16:00: Коломойський подав у суд на "Приватбанк". Прорив труби в Києві

Випуск новин 16:45, сьогодні 43 Читать новость на русском

У випуску новин 29 травня станом на 16:00 – Голосіївському районі столиці прорвало трубу з гарячою водою. Кіпрська офшорна компанія Коломойського звернулася до Окружного адміністративного суду Києва із позовом проти Нацбанку, Мінфіну та "Приватбанку".

Також у випуску:

Під Полтавою зайнялося сміттєзвалище, пожежу вдалося локалізувати близько опівночі.

Головні винуватці великих черг на кордоні – автомобілі українських власників із польською реєстрацією.

Еммануель Макрон та Владімір Путін обговорюють ситуацію в Україні та "нормандський формат".

Теги: Київ Націоналізація ПриватБанку Ігор Коломойський Випуск новин Володимир Путін Еммануель Макрон
Джерело: 24 Канал
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