Випуск новин за 16:00: Коломойський подав у суд на "Приватбанк". Прорив труби в Києві

У випуску новин 29 травня станом на 16:00 – Голосіївському районі столиці прорвало трубу з гарячою водою. Кіпрська офшорна компанія Коломойського звернулася до Окружного адміністративного суду Києва із позовом проти Нацбанку, Мінфіну та "Приватбанку".

Також у випуску: Під Полтавою зайнялося сміттєзвалище, пожежу вдалося локалізувати близько опівночі. Головні винуватці великих черг на кордоні – автомобілі українських власників із польською реєстрацією. Еммануель Макрон та Владімір Путін обговорюють ситуацію в Україні та "нормандський формат".

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