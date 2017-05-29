Випуск новин за 16:00: Коломойський подав у суд на "Приватбанк". Прорив труби в Києві
Випуск новин 16:45, сьогодні 43 Читать новость на русском
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У випуску новин 29 травня станом на 16:00 – Голосіївському районі столиці прорвало трубу з гарячою водою. Кіпрська офшорна компанія Коломойського звернулася до Окружного адміністративного суду Києва із позовом проти Нацбанку, Мінфіну та "Приватбанку".
Також у випуску:
Під Полтавою зайнялося сміттєзвалище, пожежу вдалося локалізувати близько опівночі.
Головні винуватці великих черг на кордоні – автомобілі українських власників із польською реєстрацією.
Еммануель Макрон та Владімір Путін обговорюють ситуацію в Україні та "нормандський формат".
Джерело: 24 Канал
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