Випуск новин за 18:00: Фірташа не арештують. Один із фігурантів справи Онищенка утік
Випуск новин 19:19, сьогодні 147 Читать новость на русском
У випуску новин 23 лютого за 18:00 – Австрійський суд відмовився арештувати Дмитра Фірташа. Один із фігурантів газової справи Онищенка утік від слідства.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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