Випуск новин за 18:00: СБУ провела обшуки у "Яндекс-Україна". Ураган у Москві

У випуску новин за 29 травня станом на 18:00 – СБУ підозрює "Яндекс-Україна" у державній зраді, в офісах компанії відбулися обшуки. Жертвами урагану в Москві стали щонайменше 7 людей, десятки отримали поранення, через негоду рух автомобілів перекрили.

Також у випуску: В Києві внаслідок гідравлічних випробовувань прорвало трубу з гарячою водою. Травневі холоди знищили майже третину врожаю. Мукачівський суд випустив на волю 4 бійців "Правого сектору", які влітку 2015 року влаштували стрілянину в центрі міста.

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