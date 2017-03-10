Випуск новин за 18:00: Ще одна безвізова країна. Гарячі батареї
Випуск новин 19:42, сьогодні 62 Читать новость на русском
У випуску новин 10 березня станом на 18:00 – з першого квітня українці зможуть їздити до Албанії без віз.
Також у випуску:
На вулиці +10, а батареї досі гарячі. Українці задихаються у квартирах і гріють небо.
Штаб блокади Донбасу пригрозив перекрити бойовикам світло і воду.
Проти дочки російського "Сбербанку" можуть застосувати санкції.
Джерело: 24 Канал
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