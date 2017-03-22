Випуск новин за 18:00: Стрілянина біля парламенту Великобританії. Арешт НСК "Олімпійського"
Випуск новин 19:04, сьогодні 122 Читать новость на русском
У випуску новин за 22 березня станом на 18:00 – на Вестмінстерському мосту в Лондоні, поблизу будівлі парламенту Великобританії, невідомі розпочали стрілянину, а потім автомобіль задавив не менше 5 осіб. Заарештовані майно та банківські рахунки спортивної арени НСК "Олімпійський".
Також у випуску:
Російській співачці Юлії Самойловій заборонили в’їзд на територію України на 3 роки.
СБУ проводить обшуки в КП "Київавтодор".
Верховна Рада закликала США взяти Україну під військовий захист.
Джерело: 24 Канал
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