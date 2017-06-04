Випуск новин за 19:00: Трагедія у Миколаєві. Охорона Осмаєва

У випуску новин 4 червня станом на 19:00 – в Миколаєві на ралі "Кубок Лиманів" чоловік намагався перетнути ділянку траси, втім потрапив під колеса автомобіля і загинув. Доброволець Адам Осмаєв та його дружина Аміна Окуєва перебувають під посиленою охороною поліції.

Також у випуску: У зоні АТО двоє українських військових загинули внаслідок обстрілів бойовиків. Кількість жертв різанини у Лондоні зросла до 7 осіб. У Львові триває Міжнародний фестиваль ретро-автомобілів "Leopolis Grand Prix".

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