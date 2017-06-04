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ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 19:00: Трагедія у Миколаєві. Охорона Осмаєва

Випуск новин 19:43, сьогодні 17 Читать новость на русском

У випуску новин 4 червня станом на 19:00 – в Миколаєві на ралі "Кубок Лиманів" чоловік намагався перетнути ділянку траси, втім потрапив під колеса автомобіля і загинув. Доброволець Адам Осмаєв та його дружина Аміна Окуєва перебувають під посиленою охороною поліції.

Також у випуску:

У зоні АТО двоє українських військових загинули внаслідок обстрілів бойовиків.

Кількість жертв різанини у Лондоні зросла до 7 осіб.

У Львові триває Міжнародний фестиваль ретро-автомобілів "Leopolis Grand Prix".

Теги: Випуск новин Миколаїв Жертви Ралі Адам Осмаєв АТО Теракт у Лондоні Великобританія Львів Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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