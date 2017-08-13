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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ
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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ

Випуск новин за 19:00: Загибель найманців з Донбасу в Сирії. Скандал на Львівщині.

20:14, сьогодні 73 Читать новость на русском
Випуск новин за 19:00: Загибель найманців з Донбасу в Сирії. Скандал на Львівщині.

У випуску новин за 13 серпня станом на 19:00 – у Сирії вбили вісьмох найманців з Донбасу. У містечку Дрогобич встановили меморіальну дошку на честь офіцера вермахту.

Також у випуску:

Двоє людей загинули в авіакатастрофі поблизу американського міста Шарлоттсвілль, штат Вірджинія.

У Шведському Мальме невідомий чоловік розстріляв людей.

Російські пранкери Вован і Лексус телефоном розіграли главу МВС Грузії Георгія Мгебрішвілі та Михайла Саакашвілі.

Масштабна ДТП на Київщині.

У стрибках у висоту Юлія Левченко виборола "срібло" для української збірної на Чемпіонаті світу з легкої атлетики.

Теги: Випуск новин Скандал Львів Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
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