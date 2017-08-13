Випуск новин за 19:00: Загибель найманців з Донбасу в Сирії. Скандал на Львівщині.

У випуску новин за 13 серпня станом на 19:00 – у Сирії вбили вісьмох найманців з Донбасу. У містечку Дрогобич встановили меморіальну дошку на честь офіцера вермахту.

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