Випуск новин за 19:00: Загибель найманців з Донбасу в Сирії. Скандал на Львівщині.

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У випуску новин за 13 серпня станом на 19:00 – у Сирії вбили вісьмох найманців з Донбасу. У містечку Дрогобич встановили меморіальну дошку на честь офіцера вермахту.
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У стрибках у висоту Юлія Левченко виборола "срібло" для української збірної на Чемпіонаті світу з легкої атлетики.