Випуск новин за 22:00: Режим тиші. Росію позбавили кубку
Випуск новин 23:34, 22 грудня 81 Читать новость на русском
У випуску новин 22 грудня станом на 22:00 – українські армійці дотримуватимуться режиму тиші з 24 грудня.
Також у випуску:
За минулу добу на Світлодарській дузі зазнали поранень 11 українських бійців.
Загартовування холодною водою у Черкасах.
Міжнародний союз ковзанярського спорту вирішив перенести кінцевий етап Кубка світу з Росії в іншу країну.
Джерело: 24 Канал
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