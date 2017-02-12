Випуск новини за 15:00: Вибори президента Німеччини. Жадан повернувся в Київ

У випуску новини 12 лютого за 15:00 – сьогодні в Німеччині обирають президента. Його кандидатуру затвердять Федеральні збори. В МЗС Білорусі видворення з країни українського письменника Сергія Жадана назвали непорозумінням.

Також у випуску: В Києві жінка викинула з вікна восьмого поверху маля, кота, а потім стрибнула сама. Вибух у Львові. Другий нацвідбір на "Євробачення-2017". У Черкасах п'яний депутат влаштував дебош та на автівці збив людей.

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