Випуск новини за 16:00: Покарання за подвійне громадянство. Музична провокація Росії

У випуску новин 13 березня станом на 16:00 – Президент України вніс на розгляд депутатів законопроект про покарання за подвійне громадянство. Російську представницю на Євробачення можуть не впустити до Києва.

Також у випуску: В Апеляційному суді Києва триває засідання щодо справи Романа Насірова. Міський голова Львова Андрій Садовий оголосив про наміри прокуратури вручити йому підозру. 23 постраждалі шахтарі на Львівщині досі перебувають на стаціонарному лікуванні.

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