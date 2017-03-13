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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Випуск новини за 16:00: Покарання за подвійне громадянство. Музична провокація Росії

Випуск новин 17:30, сьогодні 173 Читать новость на русском

У випуску новин 13 березня станом на 16:00 – Президент України вніс на розгляд депутатів законопроект про покарання за подвійне громадянство. Російську представницю на Євробачення можуть не впустити до Києва.

Також у випуску:

В Апеляційному суді Києва триває засідання щодо справи Романа Насірова.

Міський голова Львова Андрій Садовий оголосив про наміри прокуратури вручити йому підозру.

23 постраждалі шахтарі на Львівщині досі перебувають на стаціонарному лікуванні.

Теги: Україна Роман Насіров Затримання Насірова Євробачення-2017 Новини Росії Євробачення Випуск новин Львів Вибух на шахті на Львівщині Андрій Садовий Верховна Рада Аварії на шахтах
Джерело: 24 Канал
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