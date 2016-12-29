Віряни шоковані – замість молитви у збірнику надрукували брутальний реп

Курйозний випадок трапився у столиці Шрі-Ланки, Коломбо. Там у брошурі пісень для різдвяної служби заміть молитви помилково надрукували текст пісні репера Тупака Шакура.

Про це інформує CNN.

"Ми були приголомшені. Погодьтеся, що в молитві не повинно бути слів на зразок "Помста – найсолодша радість, це як тр@@@тися", – обурились вірячи.

A Christmas Carol service in Sri Lanka has accidentally printed the lyrics of Tupac’s Hail Mary, instead of the prayer.#SriLanka #lka pic.twitter.com/djhJPAWhcj — Ravindu Thimantha G. (@IamRavindu) 25 грудня 2016 р.

За помилку вже вибачились. Як з’ясувалось, хлопець, що укладав збірку, не завантажив з інтернету не той текст.

Читайте також: Книгу повернули в бібліотеку через 120 років в Британії