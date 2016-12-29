Віряни шоковані – замість молитви у збірнику надрукували брутальний реп

Курйозний випадок трапився у столиці Шрі-Ланки, Коломбо. Там у брошурі пісень для різдвяної служби заміть молитви помилково надрукували текст пісні репера Тупака Шакура.
Про це інформує CNN.
"Ми були приголомшені. Погодьтеся, що в молитві не повинно бути слів на зразок "Помста – найсолодша радість, це як тр@@@тися", – обурились вірячи.
За помилку вже вибачились. Як з’ясувалось, хлопець, що укладав збірку, не завантажив з інтернету не той текст.
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