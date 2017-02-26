Виступи усіх фіналістів нацвідбору Євробачення: опубліковані відео

Сьогодні, 25 лютого, відбувся фінал національного відбору на Євробачення-2017.
За право представляти нашу країну змагалися запальна Тayanna, енергійний гурт "Сальто Назад" та 77-річна бабуся, чарівна ILLARIA, фанковий ROZHDEN, драйовий гурт O.Torvald та не менш загадковий MELOVIN.
Сальто Назад – О, мамо
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MELOVIN – Wonder
O.Torvald – Time
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ILLARIA – Thank You for My Way
TAYANNA – I love you
ROZHDEN – Saturn
Нагадаємо, переможець фіналу національного відбору представлятиме Україну на головному пісенному конкурсі Європи – Євробаченні-2017, який відбудеться в Києві.
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