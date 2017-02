Виступи усіх фіналістів нацвідбору Євробачення: опубліковані відео

Сьогодні, 25 лютого, відбувся фінал національного відбору на Євробачення-2017.

За право представляти нашу країну змагалися запальна Тayanna, енергійний гурт "Сальто Назад" та 77-річна бабуся, чарівна ILLARIA, фанковий ROZHDEN, драйовий гурт O.Torvald та не менш загадковий MELOVIN.

Сальто Назад – О, мамо

MELOVIN – Wonder

O.Torvald – Time

ILLARIA – Thank You for My Way

TAYANNA – I love you

ROZHDEN – Saturn

Нагадаємо, переможець фіналу національного відбору представлятиме Україну на головному пісенному конкурсі Європи – Євробаченні-2017, який відбудеться в Києві.



