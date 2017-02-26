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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА O.TORVALD
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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА O.TORVALD

Виступи усіх фіналістів нацвідбору Євробачення: опубліковані відео

22:59, 25 лютого 533 Читать новость на русском
Виступи фіналістів нацвідбору
Виступи фіналістів нацвідбору / 24 Канал

Сьогодні, 25 лютого, відбувся фінал національного відбору на Євробачення-2017.

За право представляти нашу країну змагалися запальна Тayanna, енергійний гурт "Сальто Назад" та 77-річна бабуся, чарівна ILLARIA, фанковий ROZHDEN, драйовий гурт O.Torvald та не менш загадковий MELOVIN.

Сальто Назад – О, мамо

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MELOVIN – Wonder

O.Torvald – Time

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ILLARIA – Thank You for My Way

TAYANNA – I love you

ROZHDEN – Saturn

Нагадаємо, переможець фіналу національного відбору представлятиме Україну на головному пісенному конкурсі Європи – Євробаченні-2017, який відбудеться в Києві.

24 Канал – Головний новинний партнер Євробачення-2017

Теги: Євробачення-2017 Музика LifeStyle O.Torvald Культура
Джерело: 24 Канал
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