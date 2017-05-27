Віталій Кличко відкрив парк "Наталка": Цей сучасний парк – "золотий" стандарт для всіх зелених зон столиці

Мер Києва Віталій Кличко відкрив другу чергу реконструйованого парку "Наталка" на Оболоні та зазначив, що цей сучасний парк є "золотим" стандартом для всіх зелених зон столиці.

"Урочище "Наталка" між Оболонською набережною та Московським мостом довгий час було занедбаним. І його намагалися забудувати. Але разом з громадою нам вдалося повернути цю ділянку місту. За підтримки громадських активістів та мешканців Оболоні ми змогли перетворити урочище "Наталка" на зону відпочинку з сучасним дизайном, усією необхідною інфраструктурою, дитячими та спортивними майданчиками. Ми зробили найкращий парк Києва", – наголосив Віталій Кличко.

Мер столиці зазначив, що київському парку "Наталка" можуть позаздрити навіть мешканці Лондона. Адже, на думку Віталія Кличка, парк навіть кращий за Гайд-парк, який закритий з усіх сторін будинками, а у "Наталки" є вихід до Дніпра.

"Ми здійснили реконструкцію на площі понад 7 гектарів. Тут облаштовані нові пішохідні та велодоріжки з ФЕМ-покриттям, встановлені зручні лавки для відпочинку, нові урни для сміття. І я вдячний всім, хто долучився до роботи над відновленням парку – громадським активістам, оболонцям, працівникам комунальних підприємств. Завдяки нашій спільній роботі парк "Наталка" став окрасою не лише району, а й усього міста", – підкреслив Віталій Кличко.

Мер столиці висловив переконання, що парк "Наталка" є "золотим" стандартом для всіх парків столиці, адже він став зеленою зоною європейського рівня з облаштованою територією, з якісними велодоріжками, сучасним освітленням, інфраструктурою.

"І ми й далі облаштовуватимемо парк "Наталка" – на території площею 5 гектарів, ближче до Московського мосту з’явиться зона відпочинку. Окрім нових доріжок і освітлення там буде волейбольний майданчик та кілька пандусів від житлових кварталів до парку. І я впевнений: щороку ми презентуватимемо по кілька таких парків у різних районах столиці", – зазначив Віталій Кличко.

Віталій Кличко відкрив парк "Наталка"

Після реконструкції у парку з’явилася вхідна група: повністю переробили сходи, облаштували оглядові майданчики на верхній частині – тут можна відпочити, випити кави.

Також у парку проклали нові комунікації, побудували громадську вбиральню, у якій також обладнали пеленальний столик для немовлят.

Тут також завершили роботи з освітлення парку – були встановлені ліхтарі вуличного освітлення. Вздовж алеї поряд із берегом Дніпра встановили три видові альтанки.

Відкрився майданчик для стріт-воркауту та поле для міні-футболу.

Для нових дерев і клумб облаштували автоматичний полив із водозабором з Дніпра. На центральній алеї облаштували бульвар із зонами для паркових скульптур.