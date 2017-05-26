Візи з Росією: хто втратить більше і до чого тут Крим

У понеділок фракція БПП зібралася обговорити ймовірність введення візового режиму з Росією, але жодного рішення так і не ухвалила. Відтак питання зависло у повітрі.

Без згоди БПП ідея з візами не просуватиметься у парламенті. Сам лише "Народний фронт", котрий її лобіює, з місією не впорається, навіть якщо утворить тандем з "Радикальною партією" Ляшка. А проросійськи налаштований "Опоблок" не підставить плече й поготів. Отже, на даний момент до візового режиму з Москвою ще далеченько. Втім, мова зараз не про часові рамки, а про реакцію, яку викликала така ініціатива в російських мас-медіа. А також – і в українських.

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РосЗМІ: Україна втратить більше

Є певний дисонанс між тим, як росмедіа намагаються переконати свого читача у байдужості до намірів України ввести візовий режим, та тією кількістю рядків, котра цій темі присвячена. У великій редакційній статті "Газета.Ру" викладає всю історію питання – із цитуванням українських офіційних осіб. Завершується ж публікація словами голови комісії Ради Федерації РФ з інформаційної політики Алєксєя Пушкова. "Кілька мільйонів українців, які заробляють гроші в Росії, будуть головними жертвами у випадку введення віз Києвом. Для Росії збиток – нульовий", – зазначив Пушков, чиє твердження наводить "Газета.Ру".

Тим часом сайт NTV цитує іншого російського політика – Леоніда Калашнікова, голову комітету Держдуми у справах СНД, котрий говорить таке: "Якщо вони це зроблять, то Росія буде змушена ввести візовий режим для українців. Крок у відповідь завдасть шкоди не Росії, а Україні. Тут моральну та матеріальну шкоду Україна завдає тільки собі. З огляду на, що сьогодні українці отримують роботу в Росії, то це буде проти своїх же громадян". "Російський парламентарій висловив надію, що київська влада розуміє наслідки такого кроку і що раціональність візьме гору", – зазначає NTV.

На тому, що Україна нібито має більшу зацікавленість в Росії, аніж навпаки, акцентує й відомий пропагандистський канал "Лайф". "Сенатор Володимир Джабаров прокоментував "Лайфу" інформацію про те, що Верховна Рада України готується проголосувати за введення візового режиму з Росією. "На це, на жаль, ми не зможемо не відповісти, – заявив Джабаров. – Якщо вони введуть візовий режим, ми змушені будемо відповісти тим же. Це завдасть важкого удару по українцях, які відвідують нашу країну набагато частіше, ніж росіяни – Україну. В останні два-три роки взагалі дуже мало наших громадян туди їздили", – пояснив сенатор", передає "Лайф".



"Штамп у паспорті" як гарантія "правильних" відносин. Чи піде на це Україна?

Мантру про непотрібність України Росії підхоплює й "Национальная служба новостей", котра обирає собі в спікери заступника голови комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Андрєя Клімова. "Сьогодні в Україну (росіяни) практично не їздять у великій кількості, тільки з абсолютно невідкладних або трагічних справ. Я не думаю, що сотні тисяч людей їздять туди туристами. Тому в цьому відношенні Росія мало що втратить. Чи будемо ми вводити зустрічні обмеження? Я не знаю, але в міжнародній практиці саме так і роблять", – цитує Клімова НСН.

Окрім можливого введення віз у відповідь, Росія смакує ще одну думку: як вдарять візи до РФ по рейтингу чинної української влади. Такий собі "депутат Державної Ради Республіки Крим" Владислав Ганжара розмірковує над тим, яких втрат зазнає престиж київського керівництва: "Сьогодні, через три роки після держперевороту, складається катастрофічна ситуація. І якщо зараз буде дійсно прийнято рішення про введення візового режиму з Росією, це ще більше обвалить рейтинг чинної влади, хоча це і рейтингом назвати досить складно. Звичайно, нового Майдану очікувати не варто. Але ми будемо ще більше спостерігати ті соціальні протиріччя, які й так роздирають українське суспільство", – "вангує" Ганжара.

Україна робить відчайдушні і досить небезпечні спроби максимально розірвати ті відносини, які сьогодні існують між нашими країнами, між нашими народами. Київ намагається розірвати історичні, сімейні, родинні зв'язки, які пов'язують наші країни, і повністю зробити з України "антиросійський проект", яким вона і замислювалася,

– заявляє Ганжара, з яким спілкувалося видання РІА "Новости".

Та яким би "антиросійським проектом" не була Україна, північний сусід боляче реагує, приміром, на втрату нашого ринку. Про торгівельно-економічні обмеження, а також про можливий візовий режим з Росією йдеться у статті "Московского комсомольца", котрий з усіх сил намагається бути саркастичним. "В Україні що не день, то нові антиросійські санкції. Подбавши про громадян, позбавлених відтепер шкідливого впливу російських соцмереж, президент Порошенко, він же – глава шоколадної імперії "Рошен" – вирішив зробити і собі приємне. Україна вводить мито в розмірі 31,33 відсотка на ввезений з Росії шоколад. І готує сусідові візовий режим".

"Влада України останнім часом з незрозумілою впертістю не тільки позбавляє країну інвестицій, але намагається по-максимуму ускладнити життя власних громадян. Українські ЗМІ повідомляють, що в кулуарах Верховної Ради ходить інформація про підготовку до розгляду питання про введення візового режиму з РФ. Фракції "Народного фронту" і "Блоку Петра Порошенка" вже проводять опитування серед депутатів з цього приводу, намагаючись зрозуміти, чи набере рішення потрібну кількість голосів. З чуток, вже на цьому тижні питання може бути винесено на розгляд Ради.

Чи треба говорити, що росіяни введення віз майже не відчують: мало кому останнім часом приходить в голову просто так відвідувати Україну. Натомість громадяни "Незалежної", якщо будуть введені подібні заходи, матимуть великі проблеми з працевлаштуванням в РФ. А Росія на даний момент – один з основних джерел доходу для українських гастарбайтерів", – пише "МК".

Насамкінець дамо слово речнику Путіна Дмітрію Пєскову. Коментуючи візовий режим, прес-секретар кремлівського вождя "нагадав, що українські політики вже неодноразово намагалися ініціювати це питання, але кожен раз людям вистачало тверезості, щоб його не розглядати. "Це з розряду: відморожу вуха на зло бабусі. Складно буде переоцінити негативний ефект для самих жителів України", – підкреслив представник Кремля. Пєсков також зазначив, що введення або скасування віз, як правило, здійснюється на основі взаємності.

Тут поки немає ані рішення, ані якогось чіткого бачення, тому говорити про це було б невірно, але завжди всі керуються, головним чином, принципом взаємності,

– пояснив він, повідомляють "Вести.Ру".

УкрЗМІ: Візовий режим – це добре, але є нюанси

Тим часом українські медіа нагадують, що при всьому бажанні Україна не зможе швидко впровадити візові новації. "Якщо народні обранці все ж проголосують за введення візового режиму з Російською Федерацією, то, як нам пояснили джерела в МЗС, сам механізм може бути запущений тільки через шість місяців після письмового повідомлення Москви. Необхідно півроку, щоб уряд та міністерства закордонних справ схвалили порядок отримання віз. Поки складно говорити про те, яку процедури оберуть для цього. Є й інша складність – консульські установи обох країн не готові до напливу людей, яким будуть необхідні візи. А українців, які перебувають на території РФ на сьогоднішній день, налічується кілька мільйонів", – зазначає "Комсомольська правда в Україні".

Є й інші застереження, говорить сайт "Главред" вустами кандидата політичних наук Олесі Яхно-Белковської. З її слів, ймовірний візовий режим України з Росією несе декілька ризиків: "По-перше, ситуація з Кримом: це буде означати, що тоді будуть існувати візи і з Кримом, що ускладнить ситуацію". "По-друге, значна кількість українських громадян в Росії таке рішення може прийняти вельми негативно (…) По-третє, інформаційна складова. У цій темі Росія може виграти інформаційну війну в Україні (…) Але в перспективі, я думаю, ми все-таки рухаємося в напрямку візового режиму. Що стосується безпеки, то, як ми знаємо, в'їзд громадян Росії і так здійснюється виключно за закордонними паспортами", – цитує експерта "Главред".

"Та всі ці побоювання тьмяніють на тлі того, що Росія є державою, що несе загрозу Україні, а отже "візовий режим з нею можна назвати заходом природним та виправданим", – коментує для "Обозревателя" російський блогер, публіцист та аналітик Володимир Голишев. Що ж стосується плачів на тему невеселої долі українських заробітчан, котрі подалися за російським рублем до держави-агресора, то ця депресія – тимчасова, переконаний Голишев. Так само було й з недавньою забороною російських соцмереж.

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"Спочатку це виглядало як моторошний, страшний захід. При цьому незадоволені ним були, перш за все, ті, для кого це було або джерело заробітку, або звичне джерело комунікації, або звичне джерело отримання якихось сервісів. Їх сльози – вони скільки важать? Вони нічого не важать. Вони вже висохли і не повинні нікого хвилювати", – переконаний Голишев. Він не виключив, що й у випадку з візовим режимом з Росією може повторитися та ж історія. "Звичайно, якийсь час буде стояти дим коромислом. Але ось піна зійшла, і що ми отримуємо в сухому залишку? Я не можу прорахувати. Для того в Україні є президент, щоб все прорахувати", – наводить його слова "Обозреватель".

Візовий режим з Росією треба було вводити давно. Якщо ми його досі не ввели, ми не хочемо відокремлювати себе від "руского міра,

– говорить екс-голова українського МЗС Володимир Огризко в коментарях виданню Online.ua.

На питання, хто заважає введенню візового режиму з РФ, дипломат відповів: "В Україні, як і на Заході, є люди, які сподіваються, що можна переконати, переорієнтувати і повернутися до попередніх відносин". "Синдром "потерпи, може розсмокчеться" продовжує діяти. Ось це причина нашої непослідовності, коли ми маємо ситуацію "ні вашим, ні нашим", – пояснив він.



Експерти вважають введення візового режиму з РФ остаточним відокремленням від "руского міра"

Значно більш оптимістично налаштовані спікери, чиї думки зібрала в одній публікації газета "Сегодня". "У Верховній Раді України знову заговорили про введення візового режиму з Росією. Дану тему підняв глава фракції "Народний фронт" Максим Бурбак. "Нагадаю про законопроект щодо введення візового режиму з Росією. Ми повинні використовувати всі виправдані методи для боротьби з агресором, який повинен заплатити високу ціну за напад на нашу державу", – сказав він на засіданні погоджувальної ради в понеділок".



"Агресор повинен заплатити високу ціну за напад на нашу державу", – говорить депутат Бурбак

А "нардеп від НФ Андрій Тетерук зазначив, що його фракція в парламенті вже шукає голоси для прийняття відповідного рішення. Ідею введення віз з РФ підтримав і радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. "Упевнений, що в разі введення Україною візового режиму з країною-агресором РФ таке рішення буде позитивно сприйнято всіма нашими міжнародними партнерами", – написав він на своїй сторінці в Facebook", – повідомляє "Сегодня".



Міжнародні партнери України з розумінням поставляться до її спроб додатково себе убезпечити, вважають політики. Карикатура "Радіо "Свобода"

Останнє за часом повідомлення, дотичне до проблематики візового режиму, відсилало читача до 25 травня як до дати, коли його обговорення могло вийти у парламенті на новий виток. "Можливо, ми повернемося до цього питання в четвер", – анонсував депутат від Блоку Порошенка Олексій Гончаренко, чиї слова наводить агенція УНІАН. Однак учорашній день минув без жодних наслідків для Росії та перетину кордону з нею. Можливо, на увазі мався просто не той четвер?..

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