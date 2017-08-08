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Водія, який насмерть збив дитину, заарештували на два місяці

22:15, сьогодні 486 Читать новость на русском
У Києві заарештували водія
У Києві заарештували водія / ua.korrespondent.net

У Києві водія, який наїхав на двох дітей, одна з яких – загинула, заарештували на два місяці з правом внесення застави у півмільйона гривень.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

Такий запобіжний захід для нього обрав Шевченківський суд столиці. Смертельна ДТП сталася 6 серпня. П’яний чоловік не впорався з керуванням, вилетів з дороги та наїхав на двох дівчат, після чого намагався втекти з місця аварії на таксі.

Водія зупинили люди. І ледь не влаштували самосуд, але втрутилась поліція. Тест на стан алкогольного сп'яніння водія показав більше двох проміле.

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9-річна дівчинка ще була жива до приїзду медиків, однак в "швидкій" вона померла. Ще одну дівчинку госпіталізували, у неї – численні переломи. Хлопчик, який також був з ними, відбувся лише переляком.

За вчинене чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

Теги: Новини України Судді Кримінальні новини Аварії та ДТП Алкоголь Жертви Новини Києва
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