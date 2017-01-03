Волонтери виявили чергових російських військових на Донбасі

Українські волонтери провели розслідування та упізнали на Донбасі Мубаракзянова Ільфата Рустамовича як одного з учасників незаконних збройних формувань.

Про це мовиться в розслідуванні волонтерів "Стоп Терор".

Зазначається, що Мубаракзянов "абсолютно випадково" виявився чинним військовослужбовцем 23-ої гвардійської мотострілецької бригади ЗС Росії, яка розташована в місті Самара.

А вже на фотографіях Мубаракзянова волонтерами був пізнаний його товариш по службі Микита Жучков. Перед тим як вирушити на територію України, зняти російську форму, військовослужбовці ЗС РФ Жучков та Мубаракзянов зробили кілька спільних фотографій.

У вересні 2014 року Жучков опиняється на Донбасі, причому в компанії свого товариша по службі Мубаракзянова.

Не дивлячись на той факт, що Жучков в соціальній мережі "ВКонтакте" змінив свої дані, документ, який додається до медалі "За повернення Криму", допоміг нам встановити його прізвище, ім'я та по батькові, звання військовослужбовця. І, звичайно, вдалося встановити причетність до окупації Автономної Республіки Крим,

– мовиться в повідомленні.

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Волонтери відзначають, що старший сержант 23-ої гвардійської мотострілецької бригади Жучков по закінченню терміну перебування на території України продовжує нести службу в ЗС РФ.