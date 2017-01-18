Волонтери знайшли цілий склад літератури із закликами на підтримку Путіна

Волонтери та ветерани АТО в Броварах натрапили на цілий стенд книжок із російськими прапорами про ідеали "руського міра" на прилавку української крамниці.

Серед книг була література із закликами підтримувати Путіна та РФ, пише ТСН.

Завідувач крамниці запевняє, що книжки стояли давно, тож за них просто забули.

У книгарні самі вилучили весь асортимент із шаф. Продавці добровільно передали книги на експертизу до СБУ.

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Експерти ж пояснюють, що книги 2011-2013 років видання – це частина роботи ворога у латентний період війни – до анексії Криму та бойових дій на Донбасі. Література, так само як і фільми, комп'ютерні ігри, мали на меті привчити до поглядів ворога.