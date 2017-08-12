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Ворожнеча тенісисток: Марія Шарапова розповіла, чому Серена Вільямс її ненавидить

15:53, сьогодні 371 Читать новость на русском
Марія Шарапова і Серена Вільямс
Марія Шарапова і Серена Вільямс / Фото з відкритих джерел

Знаменита російська тенісистка Марія Шарапова опублікувала у своєму Twitter про те, чому інша "ракетка світу" ненавидить її.

Шарапова опублікувала уривок з її автобіографічного видання "UNSTOPPABLE: My life so far", де поділилась, що інша відома тенісистка Серена Вільямс вже давно створила між ними ворожнечу і ненавидить її.

За словами 30-річної російської тенісистки, це почалося ще у 2004 році, коли вона переграла Вільямс у фіналі Умблдона:

"Коли я повернулася в роздягальню, я почула, як Серена плаче. Я намагалася втекти звідти якомога швидше, однак, я впевнена, що вона знала, що я там. Люди часто запитують, чому у мене стільки проблем у матчах з Вільямс: я виграла два рази, Серена – 19. Думаю, відповідь криється в тій роздягальні", – розповіла Шарапова.


Марія Шарапова і Серена Вільямс на одному із змагань

Марія не думала, що її перемога так зачепить Серену, і що та триматиме на неї образу.

Я думаю, вона зненавиділа мене за те, що я, будучи тендітною дитиною, обіграла її. Але більш за все вона зненавиділа мене за те, що я почула, як вона плаче. Після невеликого проміжку часу після закінчення турніру, Серена сказала другу, який потім сказав це мені: "Я більше ніколи не програю цій маленькій стерві!,
– зізналася колишня перша ракетка світу WTA.

Відзначимо, що лише зараз Шарапова повернулася на корт після 15-місячної дискваліфікації за вживання мельдоній, який з 1 січня 2016 року було включено до списку допінг-препаратів.

В той час як Марія повертається до звичного режиму, Серена Вільямс на корт вийде ще не скоро. 35-річна американська тенісистка незабаром готується вперше стати матір'ю, яка повинна народити приблизно на початку вересня.

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Теги: LifeStyle Теніс
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