Вперше за 30 років Єлизавета ІІ не прийшла на різдвяну месу

Королева Великобританії Єлизавета ІІ скасувала участь у різдвяній месі.

Вперше за майже 30 років вона не брала участі у щорічній різдвяній месі у Сендрінгхемі.

Як пише The Guardian, причиною такого рішення стала сильна застуда королеви.

Королева продовжує відновлювати сили після важкої застуди і залишатиметься у закритому приміщенні для покращення свого стану. Її Величність візьме участь у святкуванні Різдва у колі королівської родини,

– повідомили у Букінгемському палаці.

До слова, майже щороку Єлизавета ІІ відвідувала традиційну різдвяну службу у церкві Святої Марії Магдалини. Цьогоріч на месу прийшли чоловік королеви принц Філіп, принц Чарльз з Каміллою Паркер-Боулз та інші члени королівської родини.

Раніше в мережі з’явилось святкове відеопривітання Єлизавети ІІ.

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