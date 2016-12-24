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Телеканал новин 24 Втік від Кличка, а тепер хоче повернутися в ринг: Фьюрі прагне відновити професійну кар'єру
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Втік від Кличка, а тепер хоче повернутися в ринг: Фьюрі прагне відновити професійну кар'єру

23:43, сьогодні 8 Читать новость на русском
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Тайсон Фьюрі збирається продовжити боксерську кар'єру.

В 2015 році британець переміг Володимира Кличка та відібрав у нього відразу чотири чемпіонські паски. Але за рік примудрився усіх їх розгубити.

Тайсон кілька разів переносив дату реваншу з українцем. Також британця впіймали на допінгу та вживанні наркотиків і у підсумку позбавили боксерської ліцензії.

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Але у таборі екс-чемпіона переконують, що Фьюрі взявся за голову та вже навесні 2017 року хоче відновити професійну кар'єру. Але виходити в ринг з Кличком і досі не збирається.

Теги: Бокс
Джерело: 24 Канал
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