Вєсті.UA. Насіров на волі. "Лист Шрьодінгера" від Януковича

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 16.03 – за відстотороненого голову ДФС Романа Насірова внесли заставу у 100 мільйонів гривень, зробивши його найдорожчим українським підозрюваним. Російська влада ніяк не може визначитися: присилав їм у 2014 році Янукович листа з проханням ввести війська в Україну, чи ні.

Також у випуску: Нове політичне спарювання українських радикальних партій. Військовий ліцей імені Богуна шокував киян парадом.

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