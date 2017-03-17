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Вєсті.UA. Насіров на волі. "Лист Шрьодінгера" від Януковича

Вєсті.UA 21:51, сьогодні 5 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 16.03 – за відстотороненого голову ДФС Романа Насірова внесли заставу у 100 мільйонів гривень, зробивши його найдорожчим українським підозрюваним. Російська влада ніяк не може визначитися: присилав їм у 2014 році Янукович листа з проханням ввести війська в Україну, чи ні.

Також у випуску:

Нове політичне спарювання українських радикальних партій.

Військовий ліцей імені Богуна шокував киян парадом.

Теги: Вєсті.UA Затримання Насірова Роман Насіров Віктор Янукович Новини Росії ВО "Свобода" Україна Правий сектор Київ
Джерело: 24 Канал
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