Вєсті.UA. Насіров на волі. "Лист Шрьодінгера" від Януковича
Вєсті.UA 21:51, сьогодні 5 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 16.03 – за відстотороненого голову ДФС Романа Насірова внесли заставу у 100 мільйонів гривень, зробивши його найдорожчим українським підозрюваним. Російська влада ніяк не може визначитися: присилав їм у 2014 році Янукович листа з проханням ввести війська в Україну, чи ні.
Також у випуску:
Нове політичне спарювання українських радикальних партій.
Військовий ліцей імені Богуна шокував киян парадом.
Джерело: 24 Канал
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