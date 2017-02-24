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Вже не зрада. Одна зі співачок, що активно співає в Москві, допомагає ЗСУ

20:04, сьогодні 1917 Читать новость на русском
Повалій, Ротару чи Брежнєва допомагають АТО
Повалій, Ротару чи Брежнєва допомагають АТО / 24 Канал

Одна із українських зірок, яка вчора співала у Москві на концерті, приуроченому до дня радянської армії, таємно допомагає українській армії.

Про це сказав ветеран АТО Євген Терехов (позивний "Джексон") в ефірі програми "За Чай.com".

Про це він сказав, коли ведучий йому показав фрагмент відео, на якому українські співачки Таїсія Повалій, Софія Ротару та Віра Брежнєва розважають росіян 23 лютого. "Джексон" зауважив, що одна із цих трьох сівачок через волонтерів передає кошти на підтримку воїнів АТО.

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Тишком-нишком. Так, вона дає концерти в Москві, але після кожного виступу половину гонорару вона віддає волонтерам на АТО, - сказав боєць.

Від додав, що не може назвати її ім’я, але якщо вона захоче, сама розкаже про це.

Теги: АТО Війна на Донбасі LifeStyle Музика Новини Росії Волонтери
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