"Вжух" не вийде: в Руанді заборонили магію під час футбольних матчів

Жодної магії під час футбольних матчів: таке правило відтепер діє в африканській країні Руанді.

Усе через інцидент, що трапився під час одного з матчів у місцевій прем'єр-лізі. Мовляв, гравець зачаклував ворота суперників. А потім ще й забив гол.

Тренер команди чи гравці, які чаклуватимуть під час гри, дискваліфікуватимуть на 4 матчі. Також їм доведеться заплатити приблизно 250 доларів штрафу.

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Та оскільки наука не знає, як довести використання магії, висновки робитимуть офіційні особи матчу. І все, що може вважатися чаклунством, буде розглянуто спеціальним комітетом.