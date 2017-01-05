Wizz Air збільшує кількість місць на київські перельоти

Угорська лоу-кост авіакомпанія Wizz Air виставила на продаж у 2017 році 750 тис. місць на київські маршрути, що на 64% більше в порівнянні з попереднім роком.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-реліз компанії. У компанії зазначили, що протягом 2016 року Wizz Air перевезла в/з України більше 418 тис. пасажирів. Як повідомлялося, в 2017 році київський флот Wizz Air поповниться другим літаком Airbus A320. Wizz Air в Україні в цілому здійснює перельоти по 16 лоу-кост маршрутами у 8 країн з Києва. Зокрема, рейси з Києва до Копенгагена і Нюрнберг, які будуть відкриті з серпня. Крім того, з серпня буде збільшена частота рейсів до Будапешта (до щоденних), Дортмунда, Братислави і Мюнхена (до чотирьох на тиждень) і в Кельн та Гамбург (до трьох на тиждень). Читайте також: Для українців відкрили одразу три нових міжнародних рейси: перелік країн

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