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Я не їжджу вчитися в Америку, – Зеленський штрикнув Вакарчука щодо президентських амбіцій

14:29, сьогодні 3721 Читать новость на русском
Володимир Зеленський не має жодних президентських амбіцій
Володимир Зеленський не має жодних президентських амбіцій / IVONA

Популярний український шоумен і комедійний артист Володимир Зеленський переконує, що жодних політичних амбіцій не має, скілька зараз перебуває на своєму місці у житті. Крім того, він не їздить вчитися в Америку, як дехто.

Про це він розповів у коментарі відомій українській ведучі Катерині Осадчій.

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"Експерти вже кажуть про те, що я у президентських перегонах я можу бути джокером і маю всі шанси потрапити до другого туру? Якщо серйозно, то я до цього ставитись дуже серйозно не можу. Поки що. Ще ціле життя попереду. Насправді, суть у тому, що я вважаю, що я на своєму місці у житті. Я хочу бути на своєму місці, мені кайфово. Я не їжджу вчитися в Америку, зверни увагу", – підкреслив він.

До слова, Святослав Вакарчук проведе семестр у Стенфордському університеті у США, де читатиме лекції та братиме участь у низці заходів.

Теги: Новини України LifeStyle Новини культури Святослав Вакарчук Президент України
Джерело: 24 Канал
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