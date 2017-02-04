Як авіакомпанії відреагували на заборону антиміграційної політики Трампа

Авіакомпанії по всьому світу відновлюють перельоти до США для громадян із "чорного списку" Трампа. Приводом для цього стало рішення федерального суду у Сієтлі.

Суд призупинив указ президента про заборону в'їзду громадянам семи мусульманських держав. Відтак пасажирів із цих країн,які прямують до США, знову на борт приймають Air France, Iberia Airlines, Lufthansa, Qatar Airways та Egyptair.

Як повідомляє Reuters, дозвіл на це авіаперевізниками дала імміграційна та митна Служба США – за лічені години після оголошення вердикту у Сієтлі.

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Мін'юст США вже заявив, що оскаржить рішення федерального суду.

Нагадаємо, 28 січня Дональд Трамп підписав указ про те, що США тимчасово взагалі не прийматимуть біженців, а громадянам з Сирії, Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену на 90 днів заборонено відвідувати США. Через це в багатьох авіакомпаній виникли проблеми з польотами в США.