19:51
4 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АВДІЇВКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА НОВИНИ ДОНЕЦЬКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
21:36, 3 лютого
Вєсті.UA. Політична нумерологія. Вигадана мова вигаданої республіки
Вєсті.UA
20:03, 3 лютого
Ексклюзивні деталі бурштинових перестрілок на Поліссі, – розслідування ЦРУ
ЦРУ
08:14, 3 лютого
Випуск новин за 17:00: Порошенко поговорить з Трампом. Нацвідбір на Євробачення-2017
Випуск новин
17:54, сьогодні
Конфлікт з Бальчуном та розвиток інфраструктури – ґрунтовна розмова з Омеляном
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:59, 1 лютого
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
АВДІЇВКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА НОВИНИ ДОНЕЦЬКА

Як авіакомпанії відреагували на заборону антиміграційної політики Трампа

18:00, сьогодні 368 Читать новость на русском
Авіакомпанії знову беруть пасажирів із забороненого списку
Авіакомпанії знову беруть пасажирів із забороненого списку

Авіакомпанії по всьому світу відновлюють перельоти до США для громадян із "чорного списку" Трампа. Приводом для цього стало рішення федерального суду у Сієтлі.

Суд призупинив указ президента про заборону в'їзду громадянам семи мусульманських держав. Відтак пасажирів із цих країн,які прямують до США, знову на борт приймають Air France, Iberia Airlines, Lufthansa, Qatar Airways та Egyptair.

Як повідомляє Reuters, дозвіл на це авіаперевізниками дала імміграційна та митна Служба США – за лічені години після оголошення вердикту у Сієтлі.

Читайте також: Ізраїльська авіакомпанія відкриває новий рейс в Україні

Мін'юст США вже заявив, що оскаржить рішення федерального суду.

Нагадаємо, 28 січня Дональд Трамп підписав указ про те, що США тимчасово взагалі не прийматимуть біженців, а громадянам з Сирії, Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену на 90 днів заборонено відвідувати США. Через це в багатьох авіакомпаній виникли проблеми з польотами в США.

Теги: Дональд Трамп США авіація
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Найкращі події місяця: куди піти у лютому
сьогодні, 19:00 Найкращі події місяця: куди піти у лютому
109
Лондон проти Трампа: багатотисячні мітинги в серці Великобританії
сьогодні, 18:02 Лондон проти Трампа: багатотисячні мітинги в серці Великобританії
562
Как прощаться с кумиром: Стивен Спилберг
сьогодні, 16:30 Как прощаться с кумиром: Стивен Спилберг
Дмитро Бєлобров 2 4171
В
сьогодні, 14:23 В "ЛНР" підірвали ще одного лідера терористів: хто і чому?
Дмитро Снєгирьов 9205
Россия готова обсуждать замену Захарченко и Плотницкого компромиссными фигурами
сьогодні, 11:05 Россия готова обсуждать замену Захарченко и Плотницкого компромиссными фигурами
Блог Медіа 4 10076
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Сімферополь, Україна, – Усик залишив особливий автограф у Гданську
 18 вересня 2016 , 14:55 19
Ватажка бойовиків Захарченка хочуть скинути з посади, – журналіст
3 листопада 2016 , 07:01 4
Погрози отримую постійно, – російський артист просить українського громадянства
 9 грудня 2016 , 17:08 4
Фабрика Порошенка у Києві досі зберігає символ комунізму
 3 вересня 2016 , 17:19 16
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук