Як бельгійський митець створює малюнки із тіней: оригінальні фото

Митець Вінсент Бел використовує тіні для створення своїх робіт, домальовуючи до них на папері власні доповнення. Свої роботи він публікує в мережі.

Як повідомляють на Bored Panda, бельгієць зізнався, що йому подобається така свобода у малюнках: він щось створює і його витвір одразу знаходить велику аудиторію без якихось обмежень.

Історія його творінь почалась тоді, коли під час його іншої роботи, чашка відкинула красиву тінь на папір. Так і зародилась ідея створювати оригінальні малюнки, які оцінює майже 100-тисячна аудиторія підписників.

Я намалював кілька ліній на ній і тінь перетворилась на слона. Я зробив фото своїм телефоном та опублікував на Facebook. Цю картинку залайкали та розшарили так багато разів, як ніякі інші мої публікації. Тож з тих пір я щодня публікував якийсь дудл з тіней,

– розповів Вінсент Бел.

Свої роботи ілюстратор публікує на своїй сторінці в Instagram.

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