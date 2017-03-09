Як джинси Levi’s стали найпопулярнішим одягом

Перші шанувальники Levi’s були люди робочого класу. Але сьогодні це один з найвідоміших брендів, в якому продовжує виростати увесь світ.

Найстаріша пара джинсів, зшита ще далекого 1879 року – саме з неї почалась історія фірми Levi’s. Сьогодні вона зберігається в спеціальному вогнетривкому сейфі в офісі компанії Levi Strauss & Co.Традиційно джинси називалися комбінезонами, а уже в 60 роках минулого сторіччя раптом з'явилася назва "джинси".

Під дахом штаб-квартири компанії Levi Strauss & Co знайшлося місце для музею продукції компанії. Він безкоштовний і зібрав чимало цікавих експонатів, які втілюють у собі історію бренду.





Проте, навіть тут ви не знайдете джинсів засновника компанії. Адже творець бренду Леві Страусс жодного разу за все своє життя не одягав джинсів.

Кожна десята пара джинсів носить на собі червоний значок без лейбла Levi’s. Червона мітка з'явилася на Levi’s в 1936 му році, коли джинси "Левіс" почали масово підробляти, повторюючи навіть хвилеподібний малюнок на задніх кишенях.

Багато джинсових пар виробництва компанії є колекційними. Із джинсами Levi’s напряму асоціюється епоха Хіппі та сплеск популярності рок-музики у 60-70 роках.

У тих же сімдесятих з'явилися два унікальні автомобілі від American Motors Corporation, Gremlin і Jeep Cj. Крісла в салоні цих моделей були обшиті денімом – джинсовою тканиною, мідні кнопки і червоний ярличок зовні – все як на автентичних джинсах Levi’s.



У період Другої Світової війни американський уряд заборонив бренду вишивати знамениту арку на задніх кишенях джинсів, вважаючи це непрактичним і нефункціональним у воєнний час. Так з'явилися джинси з намальованим рядком замість арки.

Мабуть, відтоді компанія почала ставитись до своєї продукції ще прагматичніше – у надрах штаб-квартири Levi’s зберігається близько 25 тисяч джинсів, перероблених в теплоізоляцію.