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Як глобальне потепління вплине на наше здоров'я

17:27, сьогодні 645 Читать новость на русском
Глобальне потепління
Глобальне потепління / Фото з відкритих джерел

Вчені дослідили, що глобальне потепління в природі не лише впливає на настрій людей, а й на їхнє самопочуття.

Прийдешнє весняне тепло та сам факт глобального потепління несе із собою цілий ряд захворювань та морального занепаду.

У виданні The Huffington Post розповіли, які недуги може розвинути тепла погода.

Навантаження серця

У 2011 році вчені провели дослідження, де був виявлений зв'язок між найспекотнішими місяцями року та нижчою варіабельністю серцевого ритму (проміжком часу між ударами серця, який свідчить про ефективність його роботи).

У висновках було зазначено, що чим нижча варіабельність серцевого ритму, тим вона здатна збільшувати ризик смерті від інфаркту.

Також учені вважають, що вища температура повітря негативно впливає на роботу серцево-судинної системи. Причиною такої температури є високий рівень озону, що свідчить про один із ефектів глобального потепління.

Посилення астми та алергії

На думку вчених, мільйони людей, які страждають на алергію та астму, добряче потерпатимуть із потеплінням земного клімату. Адже ранній прихід весни означає подовження сезону квіткового пилку, а підвищення рівня діоксину вуглецю в повітрі ще більше стимулюватиме рослини до цвітіння.

Більше розмноження бактерій

Серед таких можна виокремити сальмонелу, що викликає різні небезпечні захворювання.

Окрім цього, підвищення температури води в морях призводить до збільшення концентрації ртуті, роблячи більш небезпечними морепродукти.

Нестабільне психічне здоров’я

Саме тут породжуються агресія та підвищений рівень суїцидів.

Також припускається, що із глобальним потеплінням почастішають природні катастрофи, що спричинь більше випадків посттравматичних стресових розладів та депресій.

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Теги: Здорове життя Здоров'я LifeStyle
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