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Як люди брешуть в соціальних мережах: опубліковане відео

15:18, сьогодні 1388 Читать новость на русском
Соцмережі
Соцмережі / Фото з відкритих джерел

Благодійна організація Ditch the Label опублікувала відеоролик, де показано, як молоді люди брешуть та створюють "ілюзію" ідеального життя в соціальних мережах.

Ditch the Label позиціонує себе як одна з найбільших антихуліганських благодійних організацій в світі, присвячених просуванню рівності і надання підтримки молодим людям, які постраждали від знущань та осуду.

На своїй сторінці у Facebook організація опублікувала відеоролик, де молоді люди, неправдиво формують свій образ в мережі, таким чином підносячи собі самооцінку.

Як зазначають творці в описі відео, що всі ми прибріхуємо в мережах, проте чи не зайшло це занадто далеко? У відео ви можете побачити найбільш поширені випадки брехні, які люди публікують в соціальних медіа.

Ролик, який опублікували місяць тому, переглянуло 1,4 млн людей.

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Теги: LifeStyle Курйози Інтернет мобільні пристрої
Джерело: 24 канал
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