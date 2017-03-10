Як отримати пам'ять, як у Шерлока Холмса

Розвинути ідеальну пам'ять може будь-хто – головне тренувати її у потрібний спосіб.

Як стверджують науковці, людський мозок здатний вмістити всю інформацію інтернету, а спогади можуть пережити кріогенний сон.

Сучасні технології дозволяють навіть "об'єднувати" чи "роз'єднувати" спогади та відновлювати втрачені спогади, наприклад, за допомогою світла або асоціацій, пише Daily Mail.

Як тренувати суперпам’ять

Однак, щоб розвинути у себе суперпам’ять, втручання медиків не потрібне, кажуть науковці. Допоможе в цьому метод локусів (або "палац спогадів").

Цей метод заклечається у візуалізації – в уяві слід створити якийсь простір, в якому зберігається інформація. Наприклад, людина уявила план будівлі, вулицю чи який інший об'єкт. Якщо треба запам'ятати конкретний факт, інформація візуально повинна асоціюватися з певною локацією, (кімнатою або предметом). Коли ця сама інформація вам буде потрібна, достатньо лише прогулятися "палацом пам'яті", і асоціація підкаже потрібні дані.

Скільки треба тренувати суперпам’ять

Нейробіологи вивчили мозок 23 чемпіонів із запам'ятовування та 23 людей із звичайними здібностями. Добровольці мали приблизно однаковий рівень інтелекту, стан здоров'я та вік.

На наступному етапі 51 добровольця із звичайними здібностями розділили на три групи. Першу групу попросили тренуватися півгодини в день за методом локусів, друга також тренувала пам'ять, але конкретну стратегію їм не надали. Третя група – взагалі не тренувалася.

На старті учасники могли запам'ятати з 72 слів від 26 до 30. Після експерименту показник першої групи збільшився ще на 35 слів, другої групи – на 11 слів, а третьої – на 7.

Через чотири місяці дослідження повторили з тими ж добровольцями, і виявилося, що ефект від тренувань зберігся тільки в учасників з першої групи: вони могли запам'ятати на 22 слова більше, ніж до початку тренувань.

Як пояснює провідний автор дослідження Мартін Дреслер, мозок людини та пам'ять не розвиваються, якщо потрібно запам'ятати щось абстрактне. Однак, якщо йдеться про конкретну інформацію, яка потрібна, наприклад, для навігації, мозок починає працювати активніше. Таку особливість і використовує метод локусів.

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