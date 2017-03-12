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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Як підтримувати свій організм, коли на вулиці смог

21:03, сьогодні 279 Читать новость на русском
Смог
Смог / Фото з відкритих джерел

Під час смогу медики радять уникати провітрювань та прогулянок, а замість гарячих напоїв краще пити просту воду.

Про це інформують на Liga.net.

Київські медики рекомендують дітям і дорослим вживати якнайбільше води у зв'язку зі смогом та задимленням, які часто бувають в цю пору року.

Дітям потрібно випивати до 1,5 літра на добу, дорослим і підліткам – до 2 літрів води. Також не рекомендується збільшувати об'єми рідини. Потрібно утриматися від прогулянок, поменше відкривати кватирки. Якщо дитина погано почувається, то краще її залишити вдома. Жодної паніки бути немає, це не страшно,
– зазначив педіатр Павло Смалько.

Синоптик Наталка Діденко теж розповіла як себе поводити під час сильних туманів на всій Правобережній Україні:

Дихайте через раз, якщо ви живете у великих, відповідно, загазованих містах. Вікна зараз, на щастя, й так не відкриваємо. Діти хай, при можливості, посидять вдома. Бо поєднання сильного туману з викидами міста у повітря при майже штилі – це смог і тому вдихати це неприємно, але ще й може бути шкідливо. Чекаємо посилення вітру,
– зазначила синоптик.

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Теги: LifeStyle Україна Здорове життя Здоров'я
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