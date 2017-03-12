Як поліцейські навчають дітей правилам їзди на велосипедах

Львівські патрульні навчали дітей правилам безпечної їзди на велосипеді. Поліцейські кажуть: саме після зими, коли малеча відкриває сезон на двоколісних, найчастіше стаються ДТП за участю юних велосипедистів.

Торік у Львові зафіксували 6 таких випадків, тоді обійшлось без жертв. Аби уникнути небезпеки цього року зібрали дітей на інструктаж.

Діти, яких навчають правилам їзди, про відповідальність на дорозі вже знають. А якщо за зиму хтось, раптом, забув правила, мав можливість їх собі пригадати. Разом із поліцейськими.

"Потеплішало, багато дітей починають виїжджати на велосипедах на дороги. Наше завдання як поліцейських звернути їхню увагу на дотримання правил дорожнього руху", – розповів інспектор патрульної поліції Микола Ільчук.

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